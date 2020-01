Dassault fait état de livraisons de Rafale conformes à ses prévisions, en retrait sur les Falcon

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Dassault Aviation a annoncé mardi avoir livré l'an dernier 26 avions Rafale, un nombre conforme à ses prévisions, et 40 jets Falcon, en deçà de ses attentes.

En 2018, Dassault avait livré 12 Rafale, dont neuf à l'exportation.

Pour ce qui est du Falcon, Dassault note que ces 40 livraisons (contre 41 en 2018) sont inférieures à ses prévisions - l'avionneur tablait sur 45 avions d'affaire livrés. "Nous avons dû faire face à un marché difficile", ajoute la société.

Pour ce qui est des commandes, Dassault indique que 40 Falcon neufs ont été commandés en 2019 contre 42 en 2018. Au 31 décembre 2019, ajoute-t-elle, le carnet de commandes inclut 75 Rafale (47 export et 28 France) et 53 Falcon, contre 101 Rafale (73 export et 28 France) et 53 Falcon au 31 décembre 2018.

(Henri-Pierre André)