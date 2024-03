Dassault Aviation : Prises de commandes et livraisons en baisse en 2023

Dassault Aviation : Prises de commandes et livraisons en baisse en 2023













6 mars (Reuters) - Dassault Aviation a fait état mercredi de prises de commandes en baisse en 2023, et de livraisons inférieures aux attentes en raison de délais dans les chaînes d'approvisionnement qui vont également peser en 2024. Les prises de commandes se sont élevées l'an dernier à 8,35 milliards d'euros contre 20,95 milliards d'euros l'année précédente. Seulement 13 Rafale et 26 Falcon ont été livrés en 2023, contre une prévision de 15 et 35, "en raison de problèmes de 'supply chain' et de l'entrée en service décalée du Falcon 6X", indique le groupe dans un communiqué. "Les difficultés des chaînes d'approvisionnement débutées avec la crise Covid affectent durement les sous-traitants de l'industrie aéronautique qui n'arrivent pas toujours à livrer avec la qualité et dans les délais requis", ajoute Dassault Aviation. A lire aussi... "Les défaillances de certains fournisseurs, ainsi que des manques de capacitaires, principalement en aérostructure, se sont traduites pour le groupe par des retards de mise en production", poursuit le groupe, indiquant que ces risques pèseront encore sur son activité en 2024. A la Bourse de Paris, l'action Dassault Aviation reculait de 0,77% dans les premiers échanges. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)