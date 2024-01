Dassault Aviation chute après des livraisons plus faibles que prévu

PARIS (Reuters) - Dassault Aviation recule fortement lundi à la Bourse de Paris, après l'annonce par le constructeur aéronautique que ses livraisons d'avions en 2023 seront inférieures à son objectif, ce qui a conduit Deutsche Bank à abaisser sa recommandation sur le titre. A la Bourse de Paris, vers 10h22 GMT, l'action Dassault Aviation recule de 5,06% à 189,7 euros, contre un repli de 0,26% pour l'indice CAC 40 au même moment. Elle est en passe d'accuser sa pire journée depuis juillet 2023. Le groupe a fait état vendredi, après la clôture des marchés, de la livraison de 13 Rafale et 26 Falcon en 2023, alors qu'il avait prévu 15 et 35 appareils respectivement. Deutsche Bank a abaissé lundi sa recommandation pour Dassault Aviation à "conserver" contre "acheter", s'inquiétant en particulier des commandes et des livraisons inférieures aux attentes pour le Falcon. Selon Christophe Menard, analyste chez Deutsche Bank, le rebond attendu en fin d'année ne s'est pas matérialisé, les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuant à réduire la production. "Nos estimations de résultat opérationnel sont abaissées de 30% pour 2023, de 8% pour 2024, de 10% pour 2025 et de 7% pour 2026", indique-t-il dans une note. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)