Dassault Aviation annonce une réduction de capital par voie d'annulation d'actions propres

8 mars (Reuters) - Dassault Aviation SA: * RÉDUCTION DE CAPITAL PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS PROPRES * ANNULATION DE 1 850 554 ACTIONS PROPRES DÉTENUES AU NOMINATIF, REPRÉSENTANT 2,29% DE SON CAPITAL SOCIAL * CETTE RÉDUCTION DE CAPITAL A PRIS EFFET LE 8 MARS 2024 * LE CAPITAL SOCIAL DE DASSAULT AVIATION S'ÉLÈVE DÉSORMAIS À 63 161 449,60 EUROS, DIVISÉ EN 78 951 812 ACTIONS DE 80 CENTIMES D'EURO CHACUNE, ENTIÈREMENT LIBÉRÉES