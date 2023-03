Darmanin va engager la dissolution du collectif "Les Soulèvements de la Terre"

Darmanin va engager la dissolution du collectif "Les Soulèvements de la Terre"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mardi vouloir dissoudre le groupe écologiste "Les Soulèvements de la Terre", qu'il accuse de "violences répétées" et "d'appels à l'insurrection". "Les 'Soulèvements de la terre' ont encore montré à Sainte-Soline la menace qu’ils représentent. En responsabilité, je lance la procédure de dissolution de ce groupement de fait", a-t-il annoncé sur Twitter. De violents affrontements ont éclaté samedi entre forces de l'ordre et manifestants protestant contre un projet de "méga-bassine" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, faisant plusieurs blessés graves dans les deux camps. "Je constate l'extrême violence de certains groupuscules qui sont parfois fichés par les services de renseignement depuis de très nombreuses années", a déclaré Gérald Darmanin lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le ministre a reproché au collectif "plusieurs envahissements d’entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l’ordre, plusieurs destructions de biens (...) plusieurs appels à l’insurrection". "On a vraiment affaire à une tentative de diversion", a réagi sur BFM TV Basile Dutertre, porte-parole du collectif "Les Soulèvements de la Terre". "Cette annonce en grande pompe de la dissolution sert juste à masquer le nombre considérable de blessés, de blessés graves, de violences policières qu'il y a eu samedi dernier et à essayer d'inverser le réel", a-t-il estimé. (Rédigé par Blandine Henault et Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)