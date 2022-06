Darmanin a "toute la confiance" de Macron, dit Olivia Grégoire

(Actualisé avec autres déclarations, contexte et audition au Sénat)

PARIS, 1er juin (Reuters) - Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a toute la confiance du chef de l'État Emmanuel Macron après les incidents survenus samedi soir en marge de la finale de la Ligue des Champions de football au stade de France, a déclaré mercredi Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement.

"Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du président de la République", a dit Olivia Grégoire lors du compte-rendu du conseil des ministres.

La porte-parole du gouvernement a ajouté qu'Emmanuel Macron souhaitait que la lumière soit faite sur ces incidents.

Gérald Darmanin a affirmé lundi que les incidents de samedi soir avaient résulté d'une "fraude massive, industrielle et organisée" aux faux billets.

Le ministre de l'Intérieur et son homologue aux Sports, Amélie Oudéa-Castéra, seront auditionnés par le Sénat sur les incidents ce mercredi après-midi à partir de 17 heures. (Reportage Nicolas Delame et Matthieu Protard, édité par Kate Entringer et Jean-Michel Bélot)