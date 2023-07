Dans une rare prise de parole à l'Onu, Pyongyang défend son tir de missile

Dans une rare prise de parole à l'Onu, Pyongyang défend son tir de missile













Crédit photo © Reuters

NATIONS UNIES (Reuters) - Le lancement par la Corée du Nord d'un missile balistique intercontinental (ICBM) s'inscrit dans l'exercice de son droit à l'autodéfense afin de "dissuader toute manoeuvre militaire dangereuse par des forces hostiles et de protéger" sa sécurité nationale, a déclaré jeudi l'émissaire de Pyongyang à l'Onu. S'exprimant devant le Conseil de sécurité des Nations unies, Kim Song a indiqué que la Corée du Nord "rejette catégoriquement et condamne la tenue d'un point d'information du Conseil de sécurité par les Etats-Unis et ses suiveurs", en référence à la réunion organisée à la suite du tir mercredi par Pyongyang d'un nouveau modèle de missile intercontinental - le Hwasong-18. La Corée du Nord n'avait plus pris la parole lors d'une réunion du Conseil sur ses programmes nucléaire et balistique depuis décembre 2017, ont déclaré des diplomates. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)