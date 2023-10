Dans le stade de Bruxelles, la foule chante "tous ensemble" après l'attaque

Dans le stade de Bruxelles, la foule chante "tous ensemble" après l'attaque













BRUXELLES, 17 octobre (Reuters) - Mathieu Van Overstraeten était en train d'assister avec sa fille et son petit ami au match de football opposant la Belgique à la Suède dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d'Europe 2024 lorsqu'un membre de sa famille l'a averti d'une possible fusillade dans le centre-ville de Bruxelles. Peu après, le match a été abandonné et la foule invitée à rester à l'intérieur de l'enceinte du stade. Les réseaux de téléphone mobile ont rapidement été saturés, raconte Mathieu Van Overstraeten, alors que les gens cherchaient à savoir ce qui se passait à l'extérieur. A moins de cinq kilomètres de là, deux ressortissants suédois ont été abattus en pleine rue. Selon le parquet fédéral belge, l'assaillant, toujours en fuite, a dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux être inspiré par l'Etat islamique (EI). La nationalité suédoise des victimes est la motivation probable de l'attaque, selon le centre de crise belge. En août, la Suède a relevé le niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5 en raison des tensions provoquées par les autodafés d'exemplaires du Coran dans le pays. A l'intérieur du Stade Roi-Baudoin, la foule a chanté "tous ensemble" et "Suède" en attendant de pouvoir quitter les lieux, indique Mathieu Van Overstraeten. Le match a été arrêté à la mi-temps sur un score de 1-1. Olof Gill, porte-parole à la Commission européenne, indique alors avoir appris la nouvelle et quitté le stade avec son maillot suédois toujours sur le dos. "Des hélicoptères, des policiers armés partout. La police a conseillé: 'ne montrez pas vos couleurs'. Veste fermée", a-t-il écrit sur X. "Triste nuit à Bruxelles". Alors que le froid s'installait, les personnes restées dans le stade patientaient dans le calme, dans l'attente d'informations sur leur évacuation. "Nous n'avons pas beaucoup de détails", indique Mathieu Van Overstraeten. "Toutes les 10 à 15 minutes, l'orateur remercie les gens pour leur patience et les appelle au calme". Les responsables de la sécurité ont commencé à évacuer les supporters suédois peu avant minuit sous escorte policière. (Reportage par Richard Lough et Tommy Lund; Blandine Hénault pour la version française)