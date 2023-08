Dans le ciel russe, une explosion avant le crash de l'avion de Prigojine

Crédit photo © Reuters

KOUJENKINO, Russie (Reuters) - Les habitants du village de Koujenkino, où s'est écrasé mercredi l'avion dans lequel aurait pris place Evguéni Prigojine et d'autres responsables du groupe paramilitaire Wagner, disent avoir entendu une explosion avant de voir le jet privé tomber comme une feuille morte. L'appareil, un Embraer Legacy 600, se rendait de Moscou à Saint-Pétersbourg avec dix personnes à bord, dont trois membres d'équipage, lorsqu'il a disparu des écrans radar au-dessus de la région de Tver. Les noms d'Evguéni Prigojine et Dimitri Outkine, fondateur du groupe Wagner, figuraient sur la liste des passagers, selon l'aviation civile russe. Les autorités russes n'ont pas officiellement confirmé leur mort, annoncée notamment mais la chaîne Telegram Grey Zone, canal de communication du groupe de mercenaires. Un journaliste de Reuters présent jeudi matin sur le site du crash a vu les services de secours emporter des corps dans des sacs mortuaires noirs, tandis que la police scientifique poursuivait ses investigations aux abords de la carcasse en partie calcinée de l'avion. Un habitant de Koujenkino, Vitali Stepenok, 72 ans, a dit à Reuters avoir entendu "une explosion, ou un bang. En général, quand il y a une explosion au sol, il y a de l'écho, mais là il y a juste eu un bang. J'ai levé les yeux et j'ai vu de la fumée blanche." "Une aile est partie dans une direction et le fuselage est tombé comme ça", a-t-il poursuivi, mimant la scène. "L'avion n'a pas piqué du nez, il est tombé en vrille en planant." La description de la scène correspond à une vidéo filmée par un habitant, diffusée par les réseaux sociaux. Plusieurs sources proches de Wagner accusent l'armée russe d'avoir abattu l'avion avec un missile sol-air, ce que Reuters n'a pas été en mesure de confirmer. Vitali Stepenok, lui, s'est rendu à vélo sur le site du crash, à une vingtaine de minutes de chez lui. "Tout était en feu. Des gens s'affairaient autour de l'avion. Ils ont extrait un corps, des restes humains (...) Je ne pouvais rien faire. J'ai vu le numéro d'immatriculation, je leur ai dit et c'était terminé." Un autre villageois, qui a dit s'appeler Anatoli, a précisé que l'explosion entendue dans le ciel de Koujenkino n'était "pas le tonnerre. C'était un bruit, disons, métallique. J'ai déjà entendu ce genre de bruit." Le crash est survenu deux mois après la mutinerie du groupe Wagner, pendant laquelle Evguéni Prigojine avait brièvement défié le Kremlin en réclamant la démission du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d'état-major des armées, qu'il accusait d'incompétence en Ukraine. Les services de sécurité russe ont dit avoir ouvert une enquête criminelle pour établir la cause du crash. (Rédigé par Angus MacSwan, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)