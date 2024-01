Danone vend ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity

(Reuters) - Danone a annoncé mardi avoir signé un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux États-Unis à la société d'investissement américaine Platinum Equity. La vente des activités Horizon Organic et Wallaby s'inscrit dans le cadre de la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés en mars 2022, a déclaré Danone dans un communiqué, sans divulguer les détails financiers de l'opération. "Cette cession, une fois réalisée, nous permettra de nous concentrer davantage sur notre portefeuille de marques fortes, centrées autour de la santé et de réinvestir dans nos segments de croissance prioritaires", a déclaré le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, cité dans le communiqué. Danone conservera une participation minoritaire dans les activités de produits laitiers biologiques aux États-Unis, a ajouté la société. Le groupe n'a pas souhaité commenter auprès de Reuters la valeur de la transaction, mais a indiqué que la vente aurait un impact sur ses résultats financiers de 2024. Platinum Equity n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le montant de cette transaction. Danone avait dit en janvier 2023 explorer des options stratégiques, y compris la vente potentielle de son activité de produits laitiers biologiques aux États-Unis. En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes totales de Danone. Elles ont eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe. (Reportage Rishabh Jaiswal à Bangalore ; Avec l'aide de Jyoti Narayan ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)