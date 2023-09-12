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Danone signe trois partenariats dans le cadre d'un nouveau programme mondial

Danone signe trois partenariats dans le cadre d'un nouveau programme mondial

12 septembre (Reuters) - Danone SA:

* LANCE UN PROGRAMME MONDIAL AVEC SES PARTENAIRES POUR SOUTENIR SA STRATÉGIE DE CROISSANCE

* TROIS NOUVEAUX PARTENARIATS ET UN PLAN D'AFFAIRES COMMUN DÉJÀ SIGNÉS, AVEC L'AMBITION DE TRIPLER LEUR NOMBRE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

* LE PROGRAMME " PARTNER FOR GROWTH " VISE À CRÉER DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE CONJOINTE POUR DANONE ET SES PARTENAIRES, EN PHASE AVEC LES TENDANCES CONSOMMATEURS

* DANONE AMBITIONNE D'ÉTENDRE ET DE RENFORCER SES RELATIONS PARTENARIALES AVEC SON ÉCOSYSTÈME À TRAVERS LE MONDE : START-UPS, GRANDES ENTREPRISES OU ENCORE ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction Gdansk)

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