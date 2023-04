Danone relève sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023

Danone relève sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Danone a relevé mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 à la faveur d'une progression à deux chiffres de ses ventes au premier trimestre, tirées notamment par les hausses de prix. Le groupe agroalimentaire table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression attendue entre 3% et 5% précédemment. L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est confirmé. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, au-delà de la prévision d'une hausse de 7,3% donnée par le consensus fourni par le groupe. Il s'agit du plus fort taux de croissance enregistré en dix ans. Les trois divisions du groupe, EDP, Nutrition spécialisée et Eaux, ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires sur le trimestre. Comme ses concurrents, Danone a relevé ses prix pour lutter contre la hausse des coûts en dépit du ralentissement engendré sur les volumes. Au premier trimestre, la hausse tarifaire a atteint 10,3% avec un impact limité sur les volumes (+0,2%). A la Bourse de Paris, l'action Danone gagnait 1,1% à 61,11 euros à 9h00 GMT, alors que le CAC 40 reculait au même moment de 0,65%. "Le récit reposant sur des prix toujours plus élevés avec un un impact minimal sur les volumes se poursuit", ont observé dans une note les analystes de Bernstein. Le directeur financier de Danone, Juergen Esser, a déclaré mercredi aux analystes qu'en dépit des hausses de prix, le groupe n'avait pas remarqué de changement de comportement des consommateurs, notamment en Europe. Il a indiqué toutefois que les prix avaient probablement atteint un pic et dit tabler sur "une baisse progressive tout au long de l'année". Le concurrent suisse Nestlé a annoncé mardi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes pour le premier trimestre, au cours duquel il a augmenté ses prix de 9,8% et enregistré une baisse de 0,5% des volumes. L'autre géant européen des biens de consommation, Unilever, doit publier un point sur son activité du premier trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés en Europe. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Dominique Vidalon, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)