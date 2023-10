Danone relève sa prévision de croissance du CA pour 2023, le titre monte

(Actualisé avec réaction en Bourse, commentaire d'analystes, précisions sur Unilever) PARIS, 26 octobre (Reuters) - Danone a relevé jeudi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 après avoir enregistré une hausse plus forte que prévu au troisième trimestre, porté par l'augmentation des prix qui n'a que faiblement pesé sur les volumes. Le groupe agroalimentaire table désormais sur une hausse des ventes entre 6% et 7% en données comparables pour l'ensemble de l'année contre une prévision entre 4% et 6% auparavant. Il a confirmé son objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023. "Nous continuons d'envisager l'avenir avec confiance, malgré un environnement complexe", a commenté dans un communiqué le directeur général, Antoine de Saint-Affrique. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 6,9 milliards d'euros, avec un effet prix de +6,6% et un effet volume/mix en baisse de 0,3%. A données comparables, le chiffre d'affaires augmente de 6,2% alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 4,7% selon un consensus fourni par l'entreprise. A données publiées, les revenus reculent de 5,8%, en raison d'un fort effet de changes et de la déconsolidation des opérations EDP en Russie en juillet. A la Bourse de Paris, l'action Danone gagnait 1,65% à 55,78 euros à 10h02, parmi les plus fortes hausses du CAC 40, en repli de 0,85% au même moment. Les analystes de Jefferies ont salué des résultats rassurants pour le redressement du groupe, ceux de JPMorgan estimant que cela devrait conduire une revalorisation du consensus de résultats. Les performances de Danone contrastent avec celle du concurrent Nestlé qui a annoncé la semaine dernière une croissance des ventes inférieure aux prévisions pour les neuf premiers mois de l'année, la hausse des prix des produits ayant découragé les consommateurs et pesé sur les volumes. L'autre géant européen de la grande consommation Unilever a dévoilé jeudi un plan de réorganisation après avoir admis avoir sous-performé sur les dernières années. Le titre perdait plus de 2% à la Bourse de Londres. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)