Danone relève sa prévision de croissance du CA pour 2023

PARIS (Reuters) - Danone a relevé mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 à la faveur d'une hausse à deux chiffres de ses ventes au premier trimestre, tiré notamment par les hausses de prix. Le groupe agroalimentaire table désormais sur une hausse des ventes entre 4% et 6% en données comparables pour l'ensemble de l'année, contre une progression attendue entre 3% et 5% précédemment. L'objectif d'une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante sur 2023 est confirmé. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 10,5% à données comparables, à 6,962 milliards d'euros, avec un effet prix de 10,3% et un effet volume/mix de 0,2%. Les entreprises de biens de consommation ont fortement relevé leurs prix au cours des deux dernières années pour lutter contre la hausse des coûts, ce qui a pesé sur leur volume. Mardi, Nestlé a annoncé un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes pour le premier trimestre, au cours duquel il a augmenté ses prix de 9,8% et enregistré une baisse de 0,5% des volumes. "Ce premier trimestre a vu un démarrage solide de l’année 2023", a commenté dans un communiqué le directeur général, Antoine de Saint-Affrique qui mène un plan de réorganisation du groupe baptisé "Renew Danone". "Ce trimestre démontre, une fois encore, nos progrès réguliers dans le déploiement des différents piliers de notre stratégie Renew Danone", a-t-il ajouté. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)