Danone relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel, bat le consensus au T3

PARIS (Reuters) - Le groupe alimentaire français Danone a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2022, après avoir fait état d'une croissance de ses ventes supérieure aux attentes au troisième trimestre, la hausse des prix compensant celle des coûts.

Le propriétaire des marques d'eau Evian et Badoit et des yaourts Activia dit s'attendre désormais à un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7 à 8% en données comparables, contre 5 à 6% précédemment.

Il a confirmé sa prévision de marge opérationnelle courante supérieure à 12%, après 13,7% en 2021.

Danone a fait état d'une hausse de 9,5% de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre en données comparables, à 7,334 milliards d'euros, alors que les analystes interrogés par le groupe l'attendaient à 6,9%.

Ce résultat traduit une accélération séquentielle par rapport à la croissance de 7,7% au deuxième trimestre et reflète une solidité "dans toutes nos catégories et toutes nos géographies", dit le groupe.

Le directeur général Antoine de Saint-Affrique, qui a pris ses fonctions en septembre 2021, doit mener à bien le plan "Renew Danone" dans un contexte compliqué par l'inflation et d'autres incertitudes résultant de la guerre en Ukraine, qui a poussé le groupe à dévoiler un plan de cession de son activité de produits laitiers en Russie.

La hausse des prix a contribué pour 10,9% à la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

"Nous continuons à mettre en oeuvre une gestion responsable et disciplinée de nos prix, tout en mettant l'accent sur la qualité de notre exécution et en réinvestissant dans nos marques et nos capacités", souligne Antoine de Saint-Affrique dans un communiqué.

"C'est ce que démontrent la dynamique soutenue de la Nutrition Spécialisée, portée par Aptamil, la performance solide des marques Evian, Bonafont et Aqua dans les Eaux, ainsi que la résilience de notre portefeuille EDP, en particulier aux Etats-Unis, au Canada et au Japon", ajoute-t-il.

Rival de Danone, Unilever a également revu à la hausse jeudi sa prévision de ventes annuelles après avoir augmenté ses prix.

