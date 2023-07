Danone réitère ses objectifs et déconsolide ses activités en Russie

(Actualisé avec détails, cous de Bourse, commentaire) PARIS, 26 juillet (Reuters) - Danone a annoncé mercredi, lors de la présentation de ses résultats, qu'il allait déconsolider ses activités en Russie, ce qui entraînera une dépréciation d'environ 200 millions d'euros et un écart de conversion d'environ 500 millions d'euros. L'Etat russe a pris le contrôle ce mois-ci de la filiale EDP (Essential Dairy and Plant-based) de Danone. "Danone continuera à étudier la situation pour comprendre les implications des décisions des autorités russes sur la continuité des activités EDP de Danone en Russie, ainsi que sur le processus de vente en cours", a dit le groupe dans un communiqué. La société avait déclaré en octobre dernier qu'elle cherchait un acquéreur pour son activité de produits laitiers en Russie, dans le cadre d'une transaction qui pourrait conduire à une dépréciation pouvant atteindre 1 milliard d'euros. La dépréciation de 200 millions d'euros annoncée aujourd'hui sera comptabilisée d'ici le 31 décembre et s'ajoute à une dépréciation de 487 millions d'euros déjà enregistrée l'année dernière sur ses activités en Russie. Cela porte le total des dépréciations liées à la Russie à près de 700 millions d'euros, a indiqué Danone. L'impact de change de 500 millions d'euros sera également comptabilisé d'ici le 31 décembre, a ajouté la société. DIGÉRER LA NOUVELLE Danone a par ailleurs annoncé mercredi prévoir d'atteindre le haut de sa fourchette de prévision de chiffre d'affaires annuel, après avoir fait état d'un bénéfice net par action (BNPA) pour le premier semestre en progression de 7,6% à 1,76 euros, tiré notamment par un effet prix en hausse. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 6,4% en données comparables, au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 5,6%, selon un consensus compilé par la société. A la Bourse de Paris, le titre Danone reculait de 2,68% à 55,24 euros à 08h44 GMT. Si les résultats sont plutôt salués par les analystes, l'impact de la déconsolidation et le recul du titre mercredi semblent laisser perplexe. "Pour être honnête, je digère toujours la nouvelle", a commenté Richard Saldanha, gestionnaire de portefeuille chez Aviva, un investisseur de Danone. (Reportage Richa Naidu, rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)