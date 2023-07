Danone réitère ses objectifs, bénéfice semestriel en hausse de 7,6%

Danone réitère ses objectifs, bénéfice semestriel en hausse de 7,6%













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Danone a confirmé mercredi ses objectifs annuels après avoir fait état d'un bénéfice net par action (BNPA) pour le premier semestre en progression de 7,6% à 1,76 euros, tiré notamment par un effet prix en hausse. Le groupe agroalimentaire français avait relevé en avril sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2023 entre 4% et 6% en données comparables et dit viser une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante. Le groupe, donc l'Etat russe a pris le contrôle de la filiale locale, a par ailleurs indiqué dans un communiqué qu'il allait déconsolider ses activités EDP Russie en juillet, entraînant une dépréciation cash d'environ 200 millions d'euros. Danone comptabilise aussi un écart de conversion non-cash entre le rouble et l'euro d'environ 500 millions d'euros, qui n'a pas d'impact sur ses capitaux propres totaux. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)