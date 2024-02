Danone prévoit une croissance de 3% à 5% de ses ventes en 2024

Danone prévoit une croissance de 3% à 5% de ses ventes en 2024













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Danone a dit jeudi tabler pour 2024 sur une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, après +7% réalisé l'an dernier à la faveur de l'augmentation des prix qui n'a que faiblement pesé sur les volumes. Le groupe agroalimentaire avait relevé en octobre sa prévision de chiffre d'affaires et tablait sur une hausse des ventes entre 6% et 7% pour l'ensemble de l'année. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 5,1%, avec un effet volume/mix redevenu positif à +0,8%. "Dans un contexte qui reste difficile, l'amélioration progressive de notre volume/mix, devenu positif au quatrième trimestre, les progrès réalisés par nos activités EDP en Europe, de même que la dynamique de croissance forte et continue de notre activité Nutrition Médicale sont autant de signaux résolument encourageants, même s'il reste du chemin à parcourir", a commenté le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, cité dans un communiqué. A lire aussi... Le groupe, qui mène son plan stratégique Renew, a annoncé jeudi une journée investisseurs pour le mois de juin. En 2023, la marge opérationnelle courante a atteint 12,6%, en hausse de 40 points de base, conformément à l'objectif affiché par Danone d'une "amélioration modérée". Cette hausse s'explique principalement par l’amélioration de la marge des opérations, avec les effets de volume, mix et prix, qui a compensé la hausse des coûts des intrants et les investissements dans les marques. Pour 2024, Danone table sur une nouvelle "amélioration modérée" de la marge. Le concurrent Nestlé doit aussi publier ce jeudi ses résultats trimestriels. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Camille Raynaud)