Danone examine les recours légaux après la prise de contrôle de sa filiale russe - source

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Danone examine les recours légaux après la prise de contrôle de sa filiale par l'Etat russe, a déclaré une source lundi à Reuters. Le groupe français est en contact avec les autorités françaises, y compris le cabinet d'Emmanuel Macron et prévoit d'écrire une lettre au Kremlin, a ajouté la source. L'Etat russe a pris le contrôle de la filiale locale de Danone selon un décret signé dimanche par le président Vladimir Poutine. (Reportage Sybille de la Hamaide, rédigé par Kate Entringer et édité par Zhifan Liu)