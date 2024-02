Danone et Nestlé vont ralentir la hausse de leurs prix en 2024

LONDRES/PARIS (Reuters) - Les deux géants agroalimentaires Danone et Nestlé ont déclaré jeudi qu'ils allaient ralentir la hausse de leurs prix en 2024, après deux années de fortes augmentations qui ont poussé les consommateurs à chercher des alternatives moins chères. Danone, propriétaire de marques telles que les eaux en bouteille Evian et Badoit et le yaourt Activia, a cependant prévenu que les prix continueraient d'augmenter, citant le besoin de compenser les coûts de la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Les déclarations de Danone font suite à celles de son rival britannique Unilever, fabricant des glaces Ben & Jerry's et du savon Dove, qui a également annoncé ce mois-ci que les augmentations de prix commenceraient à diminuer. Depuis plus de deux ans, le secteur des produits transformés n'a cessé d'accabler les consommateurs avec des prix toujours plus élevés, citant la hausse des coûts de production qui a commencé avec la pandémie de COVID-19 et qui a été exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. A lire aussi... De l'huile de tournesol au fret, tout est devenu plus cher, ce qui a pesé sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et alimenté une crise prolongée du coût de la vie. "Nous n'avions pas vu un tel pic d'inflation depuis 1973, 1974", a déclaré Mark Schneider, directeur général de Nestlé, lors d'une conférence de presse jeudi. Le groupe suisse, qui commercialise les produits des marques Maggi, KitKat et Nescafé, est la plus grande entreprise mondiale de produits alimentaires transormés. Des investisseurs et analystes ont fait part de leurs inquiétudes concernant le fait que les entreprises poussent trop loin la hausse des prix, leur recommandant de se concentrer davantage sur le marketing et l'innovation. Les craintes liées au coût de la vie aident par ailleurs les marques de distributeurs moins chères à s'emparer de parts de marché. La hausse des prix a pesé sur la compétitivité des grandes marques, et le directeur général d'Unilever, Hein Schumacher, a déclaré en début de mois que la "compétitivité de l'entreprise restait décevante". Ce trimestre, les entreprises ont annoncé que les prix augmenteraient à un rythme beaucoup plus lent en 2024, à mesure qu'elles amortissent les coûts plus élevés. "Les prix seront beaucoup plus bas cette année que l'année dernière", a déclaré Mark Schneider de Nestlé. "La croissance, à partir de cette année, sera basée beaucoup plus sur le volume et la diversité", a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agirait probablement d'un phénomène "assez universel". En conséquence, Nestlé anticipe un ralentissement de la croissance organique de ses ventes à environ +4% en 2024 ainsi qu'une "augmentation modérée" de sa marge d'exploitation commerciale sous-jacente (UTOP). La marge UTOP de Nestlé était de 17,3% en 2023, en hausse de 40 points de base à taux directeur constant. Le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique, s'est montré plus mesuré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. Le groupe anticipe un ralentissement de l'inflation, mais met en garde contre une possible volatilité. Hein Schumacher avait déclaré en début de mois qu'Unilever continuait d'anticiper de l'inflation en 2024 mais à des niveaux "normaux", entre 2,5 et 3%. (Reportage Richa Naidu à Londres et Dominique Vidalon à Paris; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)