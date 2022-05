Danone augmente ses expéditions de lait infantile aux États-Unis

par Richa Naidu et Lisa Baertlein

LONDRES/LOS ANGELES (Reuters) - Danone a augmenté ses expéditions de lait infantile vers les États-Unis, selon des données douanières américaines et le cabinet de conseil en transport maritime Ocean Audit, qui a analysé des chiffres sur le fret maritime en exclusivité pour Reuters.

Danone, deuxième fabricant mondial de lait maternisé mais acteur relativement modeste sur le marché américain, a expédié une grande partie de ses produits depuis le Royaume-Uni et les Pays-Bas par fret maritime, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Nutricia North America.

La pénurie sans précédent de lait infantile aux États-Unis a débuté après que le laboratoire Abbott a rappelé le 17 février des dizaines de types de préparations, dont Similac, Alimentum et EleCare, pour suspicion de manquement sanitaire.

Entre janvier et mai, la division Nutricia de Danone a plus que triplé ses importations maritimes en Amérique du Nord pour atteindre plus de 2,4 millions de boîtes, dont 93% ont été livrées aux États-Unis, a déclaré Steve Ferreira, directeur général d'Ocean Audit.

"Nous comprenons combien il est important pour les familles d'avoir accès à ces préparations spécialisées, c'est pourquoi notre priorité absolue a été d'augmenter la production et l'approvisionnement de ces préparations médicales pour servir les bébés les plus vulnérables depuis que les pénuries sont apparues en février", a déclaré un porte-parole de Danone.

Le 10 mai, trois jours avant que le président Joe Biden annonce des mesures pour remédier à la pénurie de lait infantile, le navire Independent Quest entrait dans le port de Philadelphie avec 42.000 boîtes de lait maternisé Danone.

Le lait a été rapidement expédié à Jeffersonville, dans l'Indiana, pour être distribué aux détaillants qui, pendant des semaines, ont dû rationner leurs ventes.

En terme de comparaison, les données montrent que Danone Nutricia a envoyé près de 770.000 boîtes de lait maternisé en Amérique du Nord du 1er janvier au 1er mai 2021, contre 2,4 millions de boîtes pour la même période cette année, selon Steve Ferreira.

Des données douanières américaines distinctes analysées par Reuters montrent que le 22 février, cinq jours après le rappel d'Abbott, près de 38.000 kg de marchandises Danone Nutricia sont arrivés aux États-Unis en provenance du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Les données ne précisent pas la nature exacte de la cargaison, mais décrivent une partie de celle-ci comme de la "poudre pour nutrition clinique" et de la "nutrition médicale".

Le 9 mars, environ 34.000 kg de marchandises supplémentaires sont arrivés, suivis de près de 30.000 kg le 30 mars.

Reuters n'a pas été mesure d'obtenir des données concernant les expéditions de lait infantile par Danone par fret aérien.

(Reportage de Richa Naidu à Londres et Lisa Baertlein à Los Angeles; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)