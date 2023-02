Danone affiche un CA au T4 meilleur qu'attendu avec la hausse des prix

PARIS (Reuters) -Le groupe alimentaire Danone a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre meilleur qu'attendu, tiré par la hausse des prix pour compenser la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie, qui a pesé sur sa marge opérationnelle annuelle. Le chiffres d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 7,01 milliards d'euros, en hausse de 7,0% sur un an en données comparables. Les analystes tablaient pour la période sur une hausse de 6,2% en données comparables. "Les résultats du jour devraient apporter la preuve que le redressement est en bonne voie", estiment les analystes de JP Morgan, qui citent notamment des perspectives en ligne malgré des vents contraires importants liés à l'inflation. "Le titre étant historiquement décoté par rapport à ses homologues européens, nous nous attendons à ce qu'il soit soutenu aujourd'hui", ajoute JP Morgan dans une note. A 09h08 GMT, le titre Danone progresse de 1,7% à 53,22 euros à la Bourse de Paris, après avoir pris jusqu'à 2,8%, et signe la meilleure performance du CAC 40, en repli de 0,65% au même moment. Danone précise dans un communiqué que ses objectifs 2023 sont en ligne avec les perspectives à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre 3 et 5% et une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante. Une amélioration séquentielle de la marge brute et des gains de productivité devraient venir en soutien de la marge opérationnelle en 2023, a indiqué le directeur financier de Danone, Juergen Esser, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes. Juergen Esser estime par ailleurs que l'inflation devrait diminuer de manière séquentielle en 2023, mais qu'il est trop tôt pour donner une orientation spécifique. INVESTISSEMENTS DANS LES MARQUES Pour 2022, le premier fabricant mondial de yaourts a fait état d'un chiffre d'affaires de 27,66 milliards d'euros, soit une croissance en données comparables de 7,8%, en ligne avec les attentes du groupe qui avait anticipé une hausse de 7-8%. La marge opérationnelle pour l'année 2022 s'est repliée à 12,2% des ventes, contre 13,7% en 2021, ce qui est toutefois largement conforme aux attentes de Danone qui visait une marge supérieure à 12%. Ce recul reflète la pression inflationniste et une hausse des investissements dans les marques au cours du second semestre de l'année. Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a également indiqué que son conseil d’administration allait proposer un dividende de 2 euros par action au titre de l’exercice 2022, soit une hausse de 3,1% par rapport à celui de l’année précédente. (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)