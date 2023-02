Danone affiche un CA au T4 meilleur qu'attendu avec la hausse des prix

PARIS, 22 février (Reuters) - Le groupe alimentaire Danone a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre meilleur qu'attendu, tiré par la hausse des prix pour compenser la flambée des coûts des matières premières et de l'énergie, qui a pesé sur sa marge opérationnelle annuelle.

Le chiffres d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 7,01 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an en données comparables. Les analystes tablaient pour la période sur une hausse de 6,2% en données comparables. Danone précise dans un communiqué que ses objectifs 2023 sont en ligne avec les perspectives à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3 et 5% et une "amélioration modérée" de la marge opérationnelle courante. Pour 2022, le premier fabricant mondial de yaourts a fait état d'un chiffre d'affaires de 27,66 milliards d'euros, soit une croissance en données comparables de 7,8%, en ligne avec les attentes du groupe qui avait anticipé une hausse de 7-8%. La marge opérationnelle pour l'année 2022 s'est repliée à 12,2% des ventes, contre 13,7% en 2021, ce qui est toutefois largement conforme aux attentes de Danone qui visait une marge supérieure à 12%. Ce recul reflète la pression inflationniste et une hausse des investissements dans les marques au cours du second semestre de l'année. Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a également indiqué que son conseil d'administration allait proposer un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2022, soit une hausse de 3,1% par rapport à celui de l'année précédente. (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer)