Danone acquiert Promedica, spécialiste polonais de nutrition médicale, selon source

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Danone a acheté Promedica, une société polonaise spécialisée dans la nutrition médicale à domicile, alors que le groupe alimentaire français se développe davantage sur ce segment rentable, a déclaré mardi une source proche de l'opération à Reuters.

Cette acquisition ciblée, dont les termes n'ont pas été divulgués, a été scellée le 31 mars, a précisé la source. Le rachat de Promedica va permettre au groupe de continuer de se développer en Pologne, marché important pour Danone, a-t-elle ajouté. Danone est numéro un de la nutrition médicale en Europe et quatrième mondial. Des "spécialistes de santé" de Promedica, une entreprise avec une croissance des ventes à deux chiffres, administreront les produits Danone aux patients nécessitant une nutrition entérale, a indiqué la source. Cette acquisition intervient alors que Danone, fabricant de préparations pour nourrissons haut de gamme telles qu'Aptamil ou de marques de nutrition médicale telles que Nutricia, s'est lancé dans un plan de relance qui implique d'investir dans des marques prometteuses et de se débarrasser d'actifs sous-performants. Les soins à domicile sont une catégorie en pleine croissance car davantage de personnes souffrant de maladies chroniques peuvent être traitées à domicile. Ils sont également considérés comme une alternative rentable aux séjours hospitaliers coûteux. Avec un chiffre d'affaires de 8,319 milliards d'euros en 2022, la division nutrition spécialisée a réalisé 30% du chiffre d'affaires total du groupe. Sa marge opérationnelle, de 21,6%, dépasse celle du groupe à 12,2%. (Reportage Dominique Vidalon ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)