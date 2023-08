Dani Alves va être jugé pour agression sexuelle en Espagne

Dani Alves va être jugé pour agression sexuelle en Espagne













Crédit photo © Reuters

BARCELONE (Reuters) - Dani Alves, ancien défenseur de l'équipe de football du Brésil, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, incarcéré depuis le mois de janvier en Espagne après avoir été accusé de viol par une jeune femme, va être jugé pour "agression sexuelle", a annoncé mercredi son avocat. Dani Alves a été inculpé mercredi par la justice espagnole, la juge d'instruction chargée de l'enquête n'ayant pas retenu son explication d'une relation sexuelle consentie dans une boîte de nuit de barcelonaise fin décembre. L'ancien footballeur, âgé de 40 ans, risque jusqu'à quinze ans de prison s'il est reconnu coupable. La qualification pénale d'agression sexuelle inclut le viol en Espagne. "Dani Alves conteste le déroulé des faits tel qu'il a été présenté", a déclaré son avocat, Cristobal Martell, après la comparution de son client devant la magistrate. Il ne va cependant pas contester sa mise en examen pour que la justice puisse être rendue rapidement, a-t-il ajouté. Dani Alves, qui a joué au Paris Saint-Germain entre 2017 et 2019, après avoir fait les beaux jours de Barcelone, est en détention provisoire depuis le 20 janvier. La date de son procès n'a pas encore été fixée. (Reportage de Horaci Garcia et Fernando Kallas, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)