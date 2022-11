Danemark : Les sociaux-démocrates remportent les législatives à l'arraché

COPENHAGUE, 2 novembre (Reuters) - Le bloc de gauche mené par la Première ministre sortante, la sociale-démocrate Mette Frederiksen, s'est assuré une majorité parlementaire lors des législatives anticipées de mardi au Danemark, selon les résultats officiels publiés mercredi matin après une nuit sans tendance claire.

Le Parti social-démocrate a réalisé son meilleur score électoral depuis plus de vingt ans, arrivant en tête avec 27,5% des suffrages.

Le bloc de gauche réuni autour du parti de Mette Frederiksen est crédité de 90 des 179 sièges du Parlement danois (Folketing) - en comptant le siège des îles Féroé et les deux sièges du Groenland.

Outre les sociaux-démocrates, cette alliance de centre gauche réunit le Parti populaire socialiste, l'Alliance rouge-verte et le Parti social-libéral, dont est issue la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager.

Jakob Ellemann-Jensen, chef de file du Parti libéral, crédité de 23 sièges au Parlement, a de son côté concédé la défaite tôt mercredi matin.

Mette Frederiksen, qui a évoqué "un énorme vote de confiance" de la part des Danois, a précisé qu'elle allait présenter dans la journée à la reine Margrethe II la démission de son gouvernement social-démocrate actuel et qu'elle allait ensuite chercher à former un gouvernement plus large.

Mette Frederiksen, qui a plaidé pendant la campagne pour une large coalition gouvernementale dépassant le traditionnel clivage gauche-droite en défendant l'unité politique dans un contexte d'incertitude internationale, pourrait entamer des négociations avec l'ancien Premier ministre Lars Lokke Rasmussen.

Ce dernier, qui a fondé il y a seulement quatre mois le parti centriste non aligné des Modérés, crédité de 16 sièges, a également défendu une large coalition gouvernementale lors de la campagne.

Mais la perspective d'une telle alliance pourrait se heurter à l'opposition des autres partis du bloc de gauche, qui ne sont pas tous favorables à une ouverture vers le centre. (Reportage Nikolaj Skydsgaard, Jacob Gronholt-Pedersen et Stine Jacobsen ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)