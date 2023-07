Danemark : Deux manifestants brûlent un Coran devant l'ambassade d'Irak

Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - Deux manifestants ont mis le feu à un exemplaire du Coran devant l'ambassade d'Irak à Copenhague lundi, au cours d'une action qui risque de détériorer encore les relations entre les deux pays. Les manifestants appartenaient à un groupe qui se fait appeler "Patriotes danois", qui avait déjà organisé une manifestation similaire la semaine dernière. L'organisateur a piétiné le Coran et l'a enflammé dans une barquette en papier d'aluminium, à côté d'un drapeau irakien posé au sol. L'événement a été retransmis en direct sur la page Facebook du groupe. Des manifestations ont eu lieu en Iran et en Irak après des autodafés autorisés du Coran au Danemark et en Suède, en vertu de règles protégeant la liberté d'expression. En Irak, des manifestants ont incendié jeudi l'ambassade de Suède à Bagdad. (Reportage Louise Breusch Rasmussen, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)