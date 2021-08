Damiano Caruso remporte en solitaire la 9e étape

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Avant la première journée de repos de cette Vuelta 2021, les grimpeurs étaient à l’honneur, ce dimanche, lors de la 9e étape du Tour d’Espagne. Membre de l’échappée matinale en compagnie de dix autres coureurs, l’Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) s’est imposé en solitaire à l’Alto de Velefique. Parti seul à 70 kilomètres de l’arrivée, Caruso a résisté jusqu’au bout pour s’offrir une très belle victoire. Passé en tête de trois des quatres difficultés du jour, l’Italien prend au passage le maillot à pois. Deuxième de cette 9e étape, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conforte son maillot rouge de leader et devance Enric Mas (Movistar), en retard de 28 secondes sur Roglic et troisième de la course du jour. Journée difficile pour le champion olympique Richard Carapaz, le Colombien de la formation Ineos Grenadiers a concédé 8 minutes à Roglic et sort du top 20 de cette Vuelta.