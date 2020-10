Daimler veut réduire ses coûts fixes de plus de 20% d'ici 2025

FRANCFORT (Reuters) - Daimler a annoncé mardi son intention de réduire ses coûts fixes, ses investissements et ses dépenses de recherche et développement de plus de 20% d'ici 2025 par rapport au niveau de 2019 dans le cadre d'un changement de stratégie visant à repositionner davantage la marque Mercedes-Benz dans le haut de gamme.

Le groupe automobile allemand vise une marge d'exploitation à deux chiffres grâce à un doublement des ventes de la marque Maybach et une hausse des ventes d'AMG et de G-Wagon.

"Nous viserons une rentabilité plus élevée, nous serons guidés par la marge, nous augmenterons la marge du portefeuille actuel et investirons sur les produits de luxe et le haut de gamme", a déclaré le directeur financier Harald Wilhem, lors de la présentation de la stratégie du groupe.

Daimler veut dégager d'ici 2025 une marge d'exploitation comprise entre le milieu et le haut d'une fourchette à un chiffre même en cas de conditions défavorables du marché, a dit le groupe.

Le constructeur de Stuttgart a déjà réduit ses coûts pour faire face à la pandémie liée au coronavirus qui l'a contraint à accuser une perte d'exploitation au premier et deuxième trimestres.

Pour réduire ses pertes, Mercedes-Benz a cessé la production de berlines aux Etats-Unis pour se concentrer sur les SUV, qui sont plus rentables. Le groupe a aussi suspendu sa coopération avec BMW sur un projet de développement de voiture autonome.

