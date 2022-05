Daimler Truck relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel, carnet de commandes record

BERLIN (Reuters) - Daimler Truck a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 48 et 50 milliards d'euros, contre 45,5-47,5 milliards précédemment, son carnet de commandes record lui permettant de relever ses prix.

Le constructeur allemand de poids lourds prévoit toujours de produire entre 500.000 et 520.000 véhicules cette année, mais les effets positifs des taux de change et la forte demande lui permettent d'augmenter ses revenus à partir du même nombre d'unités vendues.

"Daimler Truck s'attend à ce que les conditions macroéconomiques de la demande mondiale de camions restent favorables en 2022", a déclaré le groupe allemand dans un communiqué.

Au cours du premier trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 17% pour atteindre 10,6 milliards d'euros, et le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 11%. Le rendement ajusté sur les ventes a en revanche légèrement baissé à 5,9%, contre 6,3% sur le trimestre.

Le plus grand constructeur de poids lourds au monde en termes de chiffre d'affaires, coté indépendamment de son ancienne société mère Daimler, devenue désormais Mercedes-Benz, a vu ses ventes unitaires augmenter de 8% pour atteindre 109.000 véhicules.

Le titre Daimler Truck, qui, comme d'autres dans le secteur automobile allemand, a chuté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a clôturé à 27,03 euros jeudi, soit légèrement en dessous de son prix de lancement de 28 euros en décembre dernier.

"Dans le contexte des défis actuels de la chaîne d'approvisionnement et des conséquences possibles sur l'économie de la guerre Russie-Ukraine, notre pratique de la gestion des coûts fixes et de la sécurité des liquidités est plus importante que jamais", a déclaré le directeur financier Jochen Goetz.

