Daimler Truck dépasse les attentes au T4, l'action s'envole au plus haut !

(Refonte du premier paragraphe, ajoute des commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 9, cours d'action au paragraphe 3) BERLIN, 1er mars (Reuters) - Daimler Truck a augmenté son dividende et annoncé un programme de rachat d'actions après avoir fait état d'un bénéfice annuel et de prévisions supérieurs aux attentes, ce qui a propulsé son action à un record historique. Le constructeur de camions a déclaré vouloir racheter 2 milliards d'euros d'actions au cours des 24 prochains mois et a proposé un dividende de 1,9 euro par action pour 2023, contre 1,3 euro un an plus tôt. À la Bourse de Francfort, le titre Daimler Truck grimpait de plus de 13%, à 42,86 euros, vers 09h25 GMT. A lire aussi... Daimler Truck se joint à un certain nombre de constructeurs automobiles qui, au cours des dernières semaines, ont augmenté leurs dividendes et procédé à des rachats d'actions pour redistribuer des liquidités aux investisseurs. Le bénéfice avant impôt sur le revenu (Ebit) du groupe allemand a augmenté de 38% pour atteindre 5,5 milliards d'euros en 2023, contre 4 milliards d'euros un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un Ebit de 5,2 milliards d'euros. Pour 2024, Daimler Truck a déclaré s'attendre un chiffre d'affaires stable ou en légère hausse et à un bénéfice avant impôt sur le revenu (EBIT) inchangé dans un contexte économique toujours difficile. "En raison de la persistance de conditions économiques difficiles ... Daimler Truck s'attend à ce que les principaux marchés de camions reviennent à des niveaux normaux en 2024", a déclaré la société dans un communiqué. J.P.Morgan a qualifié ces perspectives de très solides. Les analystes tablaient sur un EBIT de 4,7 milliards d'euros cette année. Le groupe a livré 526.053 camions et bus en 2023, soit une hausse de 1% par rapport à 2022, et a dégagé une marge ajustée la plus élevée jamais enregistrée, soit 9,9%, contre 7,7% l'année précédente. Ce résultat, dit-il, le rapproche de son objectif de marges à deux chiffres pour 2025. Daimler Truck s'attend également à un rendement des ventes ajusté (ROS) pour son activité industrielle clé compris entre 9,0% et 10,5% en 2024. Son bénéfice avant impôt sur le revenu (Ebit) a augmenté en 2023 pour atteindre 5,5 milliards d'euros, contre 4 milliards d'euros un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un Ebit de 5,2 milliards d'euros. (Reportage Ilona Wissenbach, rédigé par Miranda Murray ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)