Daimler Truck affiche un rendement des ventes ajusté record au T2

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Daimler Truck a annoncé mardi avoir enregistré un rendement des ventes ajusté (ROS) record au deuxième trimestre, à 10,3%, grâce à une forte croissance des activités en Amérique du Nord et en Asie. Les ventes unitaires du fabriquant de poids lourds et d'autobus ont augmenté de 9% et le chiffre d'affaires de 15%, l'entreprise ayant maintenu sa stratégie de hausse des prix. Cependant, les commandes entrantes ont diminué de 12% au premier semestre. Le bénéfice par action au cours du trimestre a légèrement baissé pour s'établir à 1,11 euro, par rapport à 1,12 euro l'année précédente, a déclaré la société. Le mois dernier, Daimler Truck a relevé ses prévisions de ROS pour l'ensemble du groupe, en fixant une fourchette de 8,5% à 10%, contre 7,5% à 9% précédemment, citant une atténuation des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, une demande plus forte sur ses marchés principaux et dans le secteur après-vente L'entreprise a rencontré des problèmes de chaîne d'approvisionnement pour les semi-conducteurs au premier trimestre, mais a maintenu tout au long de l'année qu'une amélioration générale des chaînes d'approvisionnement augmenterait ses bénéfices. (Reportage de Ilona Wissenbach, Victoria Waldersee, rédigé par Friederike Heine, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)