Daimler relève ses prévisions de bénéfice 2020

FRANCFORT (Reuters) - Daimler a relevé vendredi ses perspectives de bénéfice pour 2020, stimulées par la forte demande pour ses voitures Mercedes-Benz en Chine au troisième trimestre.

L'amélioration des prix et la baisse des coûts fixes ont permis à la division Mercedes-Benz Cars & Vans de porter sa marge de vente ajustée à 9,4% au cours du trimestre écoulé, contre 7% un an plus tôt, a dit Daimler.

Le constructeur allemand table désormais sur un bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) pour 2020 comparable à celui de 2019, alors qu'il le prévoyait précédemment en baisse.

Daimler a fait état d'un Ebit ajusté de 3,479 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, contre 3,14 milliards d'euros lors de la même période de l'an passé.

Le groupe a cependant répété s'attendre à ce que les ventes de Mercedes Benz en 2020 soient sensiblement inférieures à celles de l'année précédente. Les livraisons de la division ont baissé de 4% au cours du trimestre en raison des contraintes liées à la pandémie de coronavirus.

