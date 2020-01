Daimler avertit encore sur ses résultats 2019

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Daimler a émis mercredi un troisième avertissement sur ses résultats financiers de 2019, les coûts liés au scandale diesel, les investissements massifs dans les véhicules électriques et des problèmes de production pesant sur son bénéfice.

Le constructeur allemand de voitures haut de gamme s'attend à une diminution de moitié de son bénéfice avant intérêts et taxes (Ebit), qui devrait s'établir à 5,6 milliards d'euros contre 11,1 milliards en 2018.

Ses frais liés aux procédures réglementaires et judiciaires liées aux niveaux de pollution des véhicules diesel se sont élevés en 2019 à 1,1-1,5 milliard d'euros et ont particulièrement touché la marque Mercedes-Benz.

L'action Daimler perdait 1,5% vers 10h15 GMT en Bourse de Francfort, plus forte baisse de l'indice Dax, lui-même quasiment stable au même moment (+0,08%).

Le rendement opérationnel de la division automobile Mercedes-Benz a plongé à 4% l'an dernier contre 7,8% en 2018. Il a été négatif de 15,9% pour les camionnettes, contre un rendement positif de 2,3% un an plus tôt, et il est tombé de 7,2% à 6,1% dans les poids lourds.

Des charges exceptionnelles de 300 millions d'euros chacune vont être comptabilisées pour l'examen de la gamme de camionnettes et pour le réalignement des services de mobilité, a dit Daimler.

Le président du directoire, Ola Källenius, doit annoncer les résultats financiers complets du groupe le 11 février.

Malgré ces résultats en baisse, Daimler a réalisé des ventes record en 2019, pour une neuvième année consécutive, avec 2,34 millions de voitures de la marque Mercedes-Benz vendues, ce qui lui a permis de conserver son rang de premier constructeur mondial de véhicules haut de gamme.

(version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)