Dacia resserre son offre de voitures familiales avec le tout nouveau Jogger

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Dacia présentera début septembre au public du salon de l'automobile de Munich, en Allemagne, une nouvelle voiture familiale sept places qui remplacera pas moins de trois modèles dans le cadre de la refonte de la stratégie de la marque low cost du groupe Renault.

Le modèle, dénommé Jogger, doit succéder à la Logan break, au ludospace Dokker et au monospace Lodgy, conformément à la politique de réduction de la diversité des silhouettes lancée par le nouveau directeur général Luca de Meo pour recentrer les marques du constructeur automobile français sur les produits les plus rémunérateurs et tenter de sortir Renault du rouge.

"Un nom à la fois simple, fort et international pour appeler la grande dernière de la gamme Dacia", a indiqué lundi la marque dans un communiqué.

Luca de Meo veut aussi reprendre des parts des marchés sur le segment des voitures de taille moyenne en Europe et réduire la dépendance du groupe au losange vis-à-vis des petites citadines, une de ses grandes spécialités historiques mais où les marges sont moindres.

Depuis son arrivée à la tête du constructeur automobile français, Luca de Meo a également entrepris de mieux différencier les marques Renault, Dacia et Alpine. Côté Renault, il a déjà levé le voile sur les futures Mégane et R5 électriques. Mais pour Dacia, il s'agira de la première vraie nouveauté depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise, outre la version définitive du petit Spring électrique présentée à l'automne 2020.

A l'origine une marque roumaine, Dacia a été rachetée par le groupe Renault en 1999. Devenue précurseur du low cost avec sa Logan à 8.000 euros, elle a longtemps contribué au succès du groupe avec d'autres best-sellers comme la petite Sandero ou le SUV Duster.

Pour lui donner un nouveau souffle, Luca de Meo veut moderniser Dacia et en faire une vraie marque mondiale, alors qu'elle n'était jusqu'ici vraiment commercialisée sous son nom qu'en Europe.

"Cette touche de modernité qui va légitimer sa transition de marque accessoire à marque globale à part entière", selon les mots du nouveau directeur général lors de la présentation de sa stratégie, passe également par un nouveau logo plus géométrique et un nouvel emblême épuré.

Reflets de deux des principaux arguments de vente de Dacia, la simplicité et la robustesse, ceux-ci feront leur apparition en 2022 sur les futurs modèles.

(Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)