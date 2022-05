D1 Arkema : Lyon s'impose contre Paris et récupère son titre de champion de France

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Les Lyonnaises se sont imposées face aux Parisiennes dans ce choc de la 21e et avant-dernière journée de D1 Arkema. C'est Macario, en tout début de rencontre, qui a donné la victoire à son équipe. Les Parisiennes ont tenté de réagir au retour des vestiaires et Karchaoui n'était pas loin d'égaliser mais elle a trouvé la barre transversale d'Endler. Les Lyonnaises auraient pu également faire le break notamment par l'intermédiaire de Malard qui s'est procurée plusieurs occasions. Le score n'a pas évolué en seconde période et les Fenottes l'emportent face aux Franciliennes (0-1). Ce court succès permet aux Rhodaniennes de récupérer leur titre de D1 Arkema, abandonné au club de la capitale la saison dernière. Lyon remporte ainsi le 15e championnat de son histoire, une semaine après avoir décroché une 8e Ligue des Champions. De son côté, Paris est assuré de terminer à la deuxième place du championnat avec 53 points au compteur.