D'autres vols organisés pour permettre aux Français de quitter Israël-Quai d'Orsay

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - D'autres vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français de quitter Israël, a annoncé jeudi le Quai d'Orsay. "Plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français qui n’ont pu trouver de places disponibles dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv de regagner le territoire national", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Nous travaillons avec Air France à la reprise de ses vols commerciaux dès que possible", est-il ajouté. (Nicolas Delame et Blandine Hénault)