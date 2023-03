D'autres hausses de taux sont "possibles" après le mois de mars dit Lagarde

MADRID, 2 mars (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré jeudi que des hausses de taux supplémentaires sont "possibles" après mars, en fonction de données entrantes. "A ce stade, il est possible que nous continuions sur cette voie (après mars)", a déclaré Christine Lagarde à la chaîne de télévision espagnole Antena 3. "La réponse réelle et honnête est que cela dépendra des données". (Jesus Aguado et Emma Pinedo; rédigé par Francesco Canepa à Francfort, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)