D'anciens actionnaires de Twitter déposent un recours contre Musk

NEW YORK (Reuters) - D'anciens actionnaires de Twitter ont déposé mardi un recours contre Elon Musk, affirmant qu'ils ont manqué la récente hausse du cours de l'action parce que le patron de Tesla a attendu trop longtemps pour divulguer sa participation de 9,2% dans le réseau social.

Dans une proposition de recours collectif déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, les actionnaires ont déclaré qu'Elon Musk avait fait des "déclarations et omissions matériellement fausses et trompeuses" en ne révélant pas qu'il avait investi dans Twitter avant le 24 mars, comme l'exige la loi fédérale américaine.

Les actions de Twitter ont bondi de 27% le 4 avril, après qu'Elon Musk a révélé sa prise de participation dans l'entreprise, ce que les investisseurs ont considéré comme un vote de confiance de la personne la plus riche du monde dans le réseau social.

D'anciens actionnaires ont déclaré que cette divulgation tardive avait permis à Elon Musk d'acheter plus d'actions Twitter à des prix plus bas.

L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non précisés.

Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat par un avocat d'Elon Musk.

(Reportage Jonathan Stempel; version française Camille Raynaud)