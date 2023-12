Cyprien Sarrazin s'offre sa seconde victoire en Coupe du monde à Bormio

Cyprien Sarrazin s'offre sa seconde victoire en Coupe du monde à Bormio













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Une première victoire tricolore depuis 2015 ! Lors de la descente sur la piste mythique de Bormio, le Français Cyprien Sarrazin s'est imposé pour s'offrir sa seconde victoire en Coupe du monde. Avec un chrono de 1'50"73, il devance le redoutable Marco Odermatt de seulement neuf centièmes de seconde. Alexander Cameron complète le podium avec 1"23 de retard sur le vainqueur du jour qui a également profité des disqualifications d'Aleksander Aamodt Kilde et Marco Schwarz, évacué en hélicoptère à la suite d'une douleur au genou liée à sa chute lors de sa descente. Enfin, pour sa première de l'année, Alexis Pinturault a fini au bord du top 20 avec +3,06 secondes sur son compatriote.