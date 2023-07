Cyclisme : Vollering remporte la deuxième édition du Tour de France féminin

Cyclisme : Vollering remporte la deuxième édition du Tour de France féminin













par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Une Néerlandaise succède à une Néerlandaise ! Un an après le sacre d'Annemiek van Vleuten, c'est au tour de Demi Vollering de remporter la Grande Boucle féminine. La coureur de la SD Worx termine première du classement général avec 3"03 d'avance sur sa coéquipière Kopecky. Première Française, Labous sixième ce matin a fait son entrée dans le top 5 final grâce à son bon résultat sur le contre-la-montre du jour (6ème) entre Pau et Pau. Un chrono marqué par le coup de force de la formation SD Worx, qui a placé 3 membres sur le podium. Un podium composé de Reusser, vainqueur du jour, Vollering et Kopecky.