Cyclisme : Van Dijk championne du monde !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Ellen van Dijk devient championne du monde pour la deuxième fois cet après-midi. La Néerlandaise a parcouru le plus rapidement les 30,3 kilomètres entre Knokke-Heist et Bruges. Sur un parcours complètement plat, le vainqueur du jour s'impose en 36'05" devant la Suissesse Marlen Reusser (+10'29 secondes) et sa compatriote Annemiek Van Vleuten (+24'02). Van Dijk double la mise après son titre de championne d'Europe la semaine passée. Reusser, quant à elle, est partie à toute vitesse pour être en tête avant de craquer dans la dernière partie de la course et de s'incliner pour 10 secondes et d'arracher la deuxième place.

La première Française Juliette Labous termine à la sixième position (+1'47"). La seconde tricolore Audrey Cordon-Ragot s'est classée 16e à 2'56.