Cyclisme : Sonny Colbrelli s'adjuge Paris-Roubaix dans des conditions dantesques

par Martin Schmuda (iDalgo)

Alors qu'il découvrait l'évènement à 31 ans, Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) a remporté la course de Paris-Roubaix au sprint devant Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fénix). L'Enfer du Nord a bien porté son nom aujourd'hui, puisque la compétition s'est déroulée sous la pluie et la boue, une première depuis vingt ans. Après 100 kilomètres de route, le pavage inondé a participé à l'élimination de certains favoris, comme Peter Sagan et Wout van Aert. Le groupe s'est un peu dispersé et le Champion d'Europe s'est placé dans la roue de son compatriote Gianni Moscon en tête de l'échappée. Victime d'une crevaison, l'Italien laissait filer le trio au niveau du carrefour de l'Arbre, à 16 kilomètres de l'arrivée. Les trois hommes se sont affrontés dans les ultimes mètres du vélodrome, et c'est le plus expérimenté qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Colbrelli décroche son premier Monument et signe sa dixième victoire de la saison.