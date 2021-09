Cyclisme : Roglic remporte la Vuelta

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Primoz Roglic impérial aujourd'hui sur cette dernière étape de cette Vuelta. Sur le contre-la-montre de 33,8 Km entre Padron et Santiago de Compostela, Primoz Roglic a roulé plus vite que tout le monde. Le Slovène s'impose en 44'02" devant Magnus Cort Nielsen avec 14 secondes d'avance. Arensman (Team DSM) complète le podium à 52 secondes.

Au classement général aucun changement avec Primoz Roglic remporte un 3e Tour D'Espagne.

Adam Yates a tout tenter dans cette étape, mais le coureur d'Ineos est parti vite pour tenter de revenir sur Jack Haig 3e avant de craquer dans les derniers kilomètres.

Au classement final, Roglic s'impose donc devant Enric Mas (Movistar, 4'42) et Haigh (Bahreïn Victorious 7'40).

Pour les différents maillots, Gino Mauser remporte le maillot blanc du meilleur jeune et Fabio Jakobsen celui du meilleur sprinteur. Et enfin Michael Storer le maillot à poids bleu du meilleur grimpeur.

Le premier Français, Guillaume Martin termine au 9e rang.