Cyclisme : "Rendez-nous Mona Lisa", demande un coureur italien à Macron

Cyclisme : "Rendez-nous Mona Lisa", demande un coureur italien à Macron













Crédit photo © Reuters

BORDEAUX, Gironde (Reuters) - Le cycliste italien Alberto Bettiol a interpellé vendredi Emmanuel Macron sur Twitter pour lui demander de restituer la Joconde, chef d'oeuvre de Léonard de Vinci, à l'Italie. "Monsieur le Président, rendez-nous Mona Lisa s'il vous plaît et merci d'être venu sur le Tour", a écrit le coureur de la formation EF Education EasyPost au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron sur le Tour. Le vainqueur du Tour de Flandres 2019 a ajouté une photo où on le voit échanger une poignée de main avec le président de la République, venu assister à l'étape du Tourmalet dans les Pyrénées. La Joconde, exposée au Louvre, alimente depuis des années une rivalité entre la France et l'Italie. Léonard de Vinci a passé les dernières années de sa vie en France, à l'invitation de François 1er, jusqu'à sa mort en mai 1519 à Amboise, le souverain héritant du tableau pour 4.000 pièces d'or. La Joconde a été conservée au palais de Fontainebleau puis à Versailles sous Louis XIV, et enfin au Louvre après la Révolution. Volée en 1911 par un employé italien du musée, Vincenzo Peruggia, elle a fait un bref séjour dans la Péninsule jusqu'à l'arrestation, en 1913, du malfaiteur alors qu'il tentait de revendre la toile au propriétaire d'une galerie de Florence. (Julien Prétot, version française Jean-Stéphane Brosse)