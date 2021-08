Cyclisme : Phil Bauhaus remporte la 1ère étape du Tour de Pologne

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

En attendant le début de la Vuelta ce week-end, certains coureurs qui ne participent à l'échéance espagnole ont débuté le Tour de Pologne ce lundi. Entre Lublin et Chelm, c'est Phil Bauhaus qui a levé les bras après plus de 5h d'efforts et 216,4 km. Pour cette longue première étape, aucune grosse difficulté n'était à signaler malgré quelques vallons sur la première partie. Ainsi, c'est lors d'un sprint groupé que la décision s'est faite. Et à jeu là donc, c'est le coureur de la Bahrain Victorious qui a été le meilleur en devançant José Alvaro Hodeg et Hugo Hofstetter. Dans le top 10 du jour, on retrouve également Matej Mohoric et Michal Kwiatkowski, candidats à la victoire finale et respectivement neuvième et dixième à l'arrivée.