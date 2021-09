Cyclisme (Mondiaux féminins): l'Italienne Elisa Balsamo détrône les Pays-Bas

par Jerome Vinette (iDalgo)

Les championnats du monde de cyclisme sur route féminin ont eu lieu ce samedi dans la journée. Ces derniers se sont conclus par la victoire de la cycliste, Elisa Balsamo, en Belgique. Au terme d'une course de 157,7 km entre Anvers à Louvain, l'Italienne s'est imposée au sprint devant la Néerlandaise triple championne du monde, Marianne Vos, grande favorite de la course, et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Âgée de 23 ans, championne du monde espoirs en 2016, elle a ainsi mis fin à la série de succès des concurrentes des Pays-Bas qui, on le rappelle, ont remporté les quatre précédentes éditions. Pour l'équipe de France, Audrey Cordon-Ragot, première tricolore, n'était pas de taille et n'a pas su faire mieux que de terminer à la 27e place.