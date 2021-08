Cyclisme : Mikel Landa remporte le Tour de Burgos, Romain Bardet craque

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Grosse déception pour le Français Romain Bardet (DSM) ! En tête du Tour de Burgos depuis deux jours, le Tricolore a perdu samedi son maillot de leader à l'issue de la 5e et dernière étape. L'ancien de la FDJ a craqué dans l'ultime ascension et termine finalement à la 6e place du classement. La victoire finale est revenue à l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious) qui s'impose avec 36 secondes d'avance sur Fabio Aru (Team Qhubeka) et 43 sur son coéquipier Mark Padun. À noter la belle performance du Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), neuvième de cette épreuve. C'est le Britannique Hugh Carty (Education First) qui a remporté l'étape du côté de Lagunas de Neila, à plus de 1800 m d'altitude. Carty a placé une accélération décisive pour s'imposer devant Einer Reyes (Movistar) et son compatriote Simon Yates (Team BikeExchange).