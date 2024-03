Cyclisme : L'Espagnol Pujalte, 18 ans, tué dans un accident à l'entraînement

MADRID, 1er mars (Reuters) - Le cycliste espagnol de 18 ans Juan Pujalte est mort à la suite d'un accident, a annoncé jeudi son équipe, Valverde. Selon les médias espagnols, l'accident a eu lieu près d'Escombreras, à Carthagène, pendant l'entraînement du jeune athlète. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête. "Brisés par le chagrin, nous avons le regret de vous confirmer le décès du membre de notre équipe Juan Pujalte", a annoncé Valverde dans un message diffusé sur la plate-forme X, anciennement Twitter. "Le sourire de Juan, sa joie et sa passion pour la vie et le cyclisme seront présents dans nos coeurs au quotidien. Nos pensées sont avec ta famille, tes amis et ton équipe. Repose en paix, Juan", a ajouté l'équipe espagnole. (Shifa Jahan à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)