Cyclisme : Gino Mäder est décédé au lendemain de sa lourde chute

par Lucas Fontaine (iDalgo) Le Tour de Suisse est en deuil... Lourdement tombé dans la dernière descente de la cinquième étape jeudi, Gino Mäder est mort et a succombé à ses blessures. La terrible nouvelle a été communiquée ce vendredi matin par son équipe Bahrain Victorious et a précipité l'arrêt de la course. Alors que le départ avait initialement été déplacé à Coire en raison d'une avalanche de rochers survenue à Brienz, la sixième étape n'aura finalement pas lieu.

"C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons aujourd'hui la mort de Gino Mäder à la suite des séquelles provoquées par sa terrible chute lors de l'étape d'hier, a exprimé l'organisateur. Toute notre équipe tient à apporter tout son soutien à la formation Bahrain Victorious, à ses amis, ses proches et tout son entourage après cette terrible nouvelle. Le départ ne sera pas donné à ce jour à Coire, et l'étape est officiellement annulée."

Les organisateurs du Tour de Suisse ont décidé, quelques minutes après l'annonce de sa mort, que l'étape du jour était neutralisée. Le peloton roulera les 30 derniers kilomètres pour former un cortège en son hommage.